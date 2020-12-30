Абонемент на хоккей, набор кукол и бизиборд. «Елка желаний» исполнила мечты детей из Балашихи

Еще один жизненно важный подарок — сертификат на приобретение датчиков для измерения уровня глюкозы — получила Варвара. У девочки диагностирован инсулинозависимый сахарный диабет. Из-за заболевания дочери семья Черепановых переехала в Балашиху из Астраханской области.

Источник фото: телеканал «360»

«В 2019 году у ребенка обнаружили сахарный диабет. Мы пролежали почти месяц в больнице, но так случилось, что были сложности с поставкой инсулина. Кроме того лечащий врач рекомендовал нам провести полное обследование ребенка в специализированном центре Москвы или Московской области и в дальнейшем установить инсулиновую помпу, чтобы не делать уколы каждые полтора часа. Такую процедуру тоже возможно провести только в Москве, поэтому мы и переехали сюда», — рассказал Иван Черепанов.

Вместе с женой и двумя детьми он живет в Балашихе с начала ноября 2020 года. Семья снимает двухкомнатную квартиру, что довольно сильно бьет по бюджету Черепановых. Сейчас работает только глава семьи, а его супруга Ольга находится в отпуске по уходу за ребенком.

Сергей Юров пообещал помочь исполнить еще одно желание семьи Черепановых — оформить социальную ипотеку и компенсацию затрат на оплату жилья.

Коллеги уже занимаются этим вопросом. Будем вам помогать. Желаю вам самого главного — здоровья. Вливайтесь в нашу балашихинскую семью, и пусть все будет хорошо. С наступающим Новым годом! Сергей Юров глава городского округа Балашиха

Днем ранее в Балашихе в рамках акции «Елка желаний» поздравили двух сестер — Иру и Вику Ломовицких. Им вручили абонемент на домашние матчи хоккейного клуба «Авангард». Подарок девочкам передали первый заместитель главы администрации Балашихи Сергей Лукичев и игрок «Авангарда» Максим Чудинов.

«Я учусь во втором классе, учусь хорошо. Мы увлекаемся хоккеем с того момента, как в нашем городе начал играть „Авангард“. Мне папа рассказал про хоккей, мы пошли на матч — и мне очень понравилось. Я влюбилась в хорошую игру. Мы с семьей часто посещаем матчи, активно болеем и рисуем плакаты», — рассказала Ира Ломовицкая.

Также она занимается рисованием, воздушной гимнастикой и танцами, а раньше играла в футбол.

«Всегда, когда есть возможность, с детьми встречаемся, рассказываем, чему-то учим, помогаем часто. Я сам был таким же маленьким, стоял ждал хоккеистов, чтобы расписались на клюшке. Хочу пожелать всем самое главное здоровья, чтобы все наладилось, всего самого наилучшего всем», — сказал Максим Чудинов.

Также хоккеист «Авангарда» Максим Чудинов подарил девочкам свою клюшку.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной». Она помогает осуществить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья и заболеваниями, которые угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей.