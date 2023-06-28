Подмосковье 28 июня 2023, 17:04 Абитуриенты подали свыше 6 тысяч заявлений в колледжи и техникумы Подмосковья за неделю Министерство образования Московской области

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Прием абитуриентов на программы среднего профессионального образования стартовал в Подмосковье 20 июня. За это время в колледжи и техникумы подали свыше 6,5 тысячи заявлений от более чем трех тысяч будущих студентов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, самым популярным стал Щелковский колледж. Туда подали 560 заявлений. На втором месте — колледж «Подмосковье». Туда направили 363 заявки. Еще 286 абитуриентов пожелали поступить в Электростальский колледж и 257 — в техникум имени Королева.

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Одним из самых востребованных направлений обучения стало «Информационные системы и программирование». Эту профессию хотят получить более 800 человек. Также популярными оказались системное администрирование, логистика, ремонт автомобильных систем и поварское дело.

«В этом году в 40 средних специальных учебных заведениях выделено 17,7 тысячи бюджетных мест. Прием ведется в электронной форме через региональный портал госуслуг, заявление можно подать до 15 августа. Абитуриентам доступно более 100 специальностей, успейте сделать свой выбор», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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