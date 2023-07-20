Подмосковье 20 июля 2023, 14:37 Абитуриенты подали свыше 10 тысяч заявлений в вузы Подмосковья ГГТУ

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Свыше 10 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы Подмосковья. Прием на бюджетные места завершится 25 июля.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, чаще всего абитуриенты выбирают педагогическое направление.

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«Чаще всего ребята выбирают такие направления, как учитель начальных классов, дошкольное образование или логопедию. Большой популярностью пользуются специальности по изучению иностранных языков», — сказала Ирина Каклюгина.

В Подмосковье работают два вуза, подведомственных Минобразованию. Это Государственный гуманитарно-технологический университет и Государственный социально-гуманитарный университет. Средний конкурс в них составил пять человек на место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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