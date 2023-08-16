16 августа 2023, 16:53
Абитуриенты подали почти 80 тысяч заявлений в колледжи Подмосковья в этом году
В этом году абитуриенты подали почти 80 тысяч заявлений на поступление в профессиональные колледжи Подмосковья. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Среди 40 колледжей и техникумов, подведомственных Министерству образования, в лидерах по подаче заявлений колледж „Подмосковье“, Щелковский колледж и МКЦ — Техникум им. Королева. В этом году в подмосковных колледжах для первокурсников предусмотрено почти 18 тысяч бюджетных мест», — подчеркнула Каклюгина.
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Также в региональном Минобразования отметили, что наибольшей популярностью среди будущих студентов пользуются программы по IT-специальностям, логистике и техобслуживанию автомобилей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.
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