Абитуриенты подали более 18 тысяч заявлений в колледжи Подмосковья

В этом году на поступление в колледжи Подмосковья абитуриенты подали уже больше 18 тысяч заявлений. При этом чаще всего выпускники школ отдают предпочтение обучению информационным системам и программированию. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Самое популярное направление подготовки, которое выбирают выпускники школ, — это информационные системы и программирование, логистика и сетевое администрирование, а лидируют по приему абитуриентов наши флагманы проекта „Профессионалитет“: Сергиево-Посадский колледж и Колледж „Энергия“. В топе по поданным заявлениям также Щелковский колледж, колледж „Подмосковье“ и МЦК Техникум имени С. П. Королева», — рассказала Ирина Каклюгина.

Еще есть возможность подать заявление на выбранную специальность — приемная кампания в колледжи Московской области будет продолжаться до 15 августа. При этом подать заявление можно как в очном формате, приехав в приемную комиссию, так и дистанционно, на портале госуслуг.

«В этом году университеты предлагают абитуриентам более четырех тысяч бюджетных мест. А учиться бесплатно в подмосковных колледжах смогут более 18 тысяч выпускников», — добавила Ирина Каклюгина.