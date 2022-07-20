Абитуриенты подали свыше 40 тысяч заявлений в колледжи Подмосковья на «Госуслугах»

Прием заявлений в техникумы и колледжи продолжается на портале госуслуг в Подмосковье. Получить среднее профессиональное образование с начала приемной кампании захотели уже более 40 тысяч абитуриентов — они подали электронные заявления.

«Сегодня на региональном портале подать заявление онлайн можно в 40 колледжей Подмосковья по 151 направлению. Приемная кампания продлится до 15 августа», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы подать заявление, нужны паспорт и документ о среднем образовании. В электронном виде принимаются документы как на бюджетную, так и на платную основу обучения.

При заключении договора всегда уточняется, будет ли это обучение целевым. Статус заявления рассматривается очень быстро, а результаты приходят в личный кабинет всего за один рабочий день.

Сейчас самым популярным направлением у студентов являются информационные системы. Подать заявление можно в разделе «Образование» — «Образование детям». В целом жители Подмосковья могут получить уже 248 услуг онлайн.