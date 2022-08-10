Абитуриентов Подмосковья пригласили в магистратуру кафедры МинЖКХ в МГИМО

Кафедра МинЖКХ Подмосковья МГИМО продолжает набор абитуриентов на магистерскую программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Подать документы на нее можно до 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МинЖКХ разработал программу по требованиям профессиональных стандартов отрасли, и она пользуется большой популярностью у поступающих. Как рассказал глава министерства Антон Велиховский, больше половины лекторского состава — это руководители предприятий, органов власти, а также преподаватели МГИМО. Он добавил, что во время учебы студенты будут много заниматься практикой.

«На кафедре преподают самые современные методики обучения широкому спектру дисциплин, в том числе: „Развитие городских территорий“, „Цифровизация городского хозяйства“, „Инвестиции в городское хозяйство“, „Проектное управление в государственном и муниципальном секторе“, „Экология города и благоустройства территорий“ и другие», — рассказал министр.

Магистерская программа открылась на базе МГИМО в 2020 году. По словам Антона Велиховского, у нее нет аналогов в России.

«Помимо традиционных лекций и семинаров, студенты постоянно вовлечены в проектную работу. Темпы развития отрасли, внедрение новых технологий формируют потребность в повышении уровня образования, развитии управленческих навыков. Наиболее талантливых и способных студентов мы хотели бы видеть в наших ведомствах и подведомственных организациях», — сказал он.

Узнать о том, как подать документы, можно по ссылке.

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