04 марта 2024, 13:24
Абитуриентам политеха в Электростали рассказали о карьерных перспективах на Дне открытых дверей
День открытых дверей прошел в Электростальском институте Московского политехнического университета. Будущим студентам рассказали о факультетах вуза, а также о карьерных перспективах, которые ждут выпускников после получения диплома.
По словам директора института, кандидата исторических наук Ольги Филипповой, в институте 70 процентов преподавателей имеют кандидатскую или докторскую степень наук.
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«Наш институт – это огромный образовательный центр, лидер проектной деятельности. И наши выпускники по окончании получают диплом Московского политеха», – рассказала Филиппова.
В марте этого года Электростальскому политеху исполняется 65 лет. Институт готовит инженеров высокого уровня, которых охотно принимают на работу ведущие предприятия Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область — лидер по строительству и обновлению школ.
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Электросталь
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