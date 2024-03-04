Подмосковье 04 марта 2024, 13:24 Абитуриентам политеха в Электростали рассказали о карьерных перспективах на Дне открытых дверей Источник фото: Нина Басистая

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День открытых дверей прошел в Электростальском институте Московского политехнического университета. Будущим студентам рассказали о факультетах вуза, а также о карьерных перспективах, которые ждут выпускников после получения диплома.

По словам директора института, кандидата исторических наук Ольги Филипповой, в институте 70 процентов преподавателей имеют кандидатскую или докторскую степень наук.

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«Наш институт – это огромный образовательный центр, лидер проектной деятельности. И наши выпускники по окончании получают диплом Московского политеха», – рассказала Филиппова.

В марте этого года Электростальскому политеху исполняется 65 лет. Институт готовит инженеров высокого уровня, которых охотно принимают на работу ведущие предприятия Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область — лидер по строительству и обновлению школ.

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