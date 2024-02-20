Подмосковье 20 февраля 2024, 18:24 Абитуриентам МАИ в Химках рассказали о разработке и пилотировании дронов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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День открытых дверей прошел в Химкинском филиале МАИ «Ракетно-космическая техника». Будущих студентов познакомили с особенностями разработки и правилами пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Абитуриентам рассказали о направлениях подготовки, количестве бюджетных мест и правилах приема на 2024 год. Перед всеми участниками выступил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

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«У абитуриентов есть возможность оценить организацию образовательного процесса, изучить специальности, которым обучают на базе МАИ и определить свой дальнейший жизненный путь и профессию. Хочу отметить, что со дня основания филиал выпустил уже несколько тысяч квалифицированных специалистов. Сейчас они трудятся в ведущих авиационных предприятиях не только в Химках, но страны», — сказал Сергей Малиновский.

В рамках Дня открытых дверей абитуриентам была представлена информация о партнерстве филиала с компанией «Аэрофлот», где востребованы специалисты в области эксплуатации воздушных судов и систем: авиатехники и инженеры.

Будущие студенты также познакомились с различными направлениями обучения: «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Информационные системы и программирование», «Специальные машины и устройства», «Компьютерные системы и комплексы», «Экономика и бухгалтерский учет» и другими.

Филиал «Ракетно-космическая техника» в Химках был основан в 2008 году на базе важных предприятий города. Преподаватели филиала имеют высокую квалификацию и большой опыт работы, а сотрудничество с профильными организациями позволяет подготавливать квалифицированных специалистов.

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