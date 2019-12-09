Ирина Викторовна Цирульникова — счастливый человек. Именно так 95-летняя жительница Воскресенска сама говорит про себя. Она — пример того, как не терять вкус к жизни. Семью Ирины Викторовны знают все в округе. Сын — почетный житель города Воскресенск, главврач двух городских больниц. Женщина поделилась с телеканалом «360» секретами своего долголетия.

«Во-первых, я человек читающий, я много читаю. Даже своим внукам рассказывала, прочитала Пушкина — все поэмы. И окунулась в историю, начала копаться в энциклопедии. Интернетом не владею», — сказала Ирина Цирульникова, пенсионер.

Ирина Викторовна встретила начало Великой Отечественной в Воронеже. Затем была эвакуирована в Саратовскую область. Туда же, в свое время, переместили один из киевских университетов. Ирина Викторовна поучила высшее образование и приехала в Воскресенск работать на цементный завод. Предприятию женщина отдала 40 лет.

Сама Ирина Викторовна рассказывая о том, как сохранять вкус к жизни, упоминает чтение и интеллектуальные игры. Говорит, если мозг сохранять в активном состоянии, то и физически человек будет силен. Кроме этого, женщина признается, надо быть добрым ко всему окружающему миру.

Источник фото: телеканал «360»

Лыжи, садовое хозяйство, занятия в доме культуры — все это Ирина Викторовна регулярно практиковала в течение жизни. Но все-таки своим главным богатством она считает свою семью.

95 лет — прекрасный возраст, можно посвящать все свободное время семье, друзьям и себе любимой. У женщины двое детей, четверо внуков и восемь правнуков. Ирина Цирульникова — пример неувядаемой жизненной энергии и силы духа, побеждающей любые предрассудки.