«Главное богатство — семья». 95-летняя жительница Воскресенска поделилась секретами долголетия
«Во-первых, я человек читающий, я много читаю. Даже своим внукам рассказывала, прочитала Пушкина — все поэмы. И окунулась в историю, начала копаться в энциклопедии. Интернетом не владею», — сказала Ирина Цирульникова, пенсионер.
Ирина Викторовна встретила начало Великой Отечественной в Воронеже. Затем была эвакуирована в Саратовскую область. Туда же, в свое время, переместили один из киевских университетов. Ирина Викторовна поучила высшее образование и приехала в Воскресенск работать на цементный завод. Предприятию женщина отдала 40 лет.
Сама Ирина Викторовна рассказывая о том, как сохранять вкус к жизни, упоминает чтение и интеллектуальные игры. Говорит, если мозг сохранять в активном состоянии, то и физически человек будет силен. Кроме этого, женщина признается, надо быть добрым ко всему окружающему миру.
Лыжи, садовое хозяйство, занятия в доме культуры — все это Ирина Викторовна регулярно практиковала в течение жизни. Но все-таки своим главным богатством она считает свою семью.
95 лет — прекрасный возраст, можно посвящать все свободное время семье, друзьям и себе любимой. У женщины двое детей, четверо внуков и восемь правнуков. Ирина Цирульникова — пример неувядаемой жизненной энергии и силы духа, побеждающей любые предрассудки.