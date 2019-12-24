Почти 93 тысячи новых квартир сдали в Подмосковье с начала года

С января по ноябрь этого года в Московской области сдали в эксплуатацию 92877 квартир. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.

Общая площадь жилых многоквартирных домов составила 3508,8 тысячи квадратных метров. Больше всего многоэтажек возвели в городских округах: Ленинском — 572,8 тысячи квадратных метров; Красногорске — 362 тысячи квадратных метров, Химках — 289,7 тысячи квадратных метров, Балашихе — 281 тысяча квадратных метров.

Кроме активного строительства многоквартирных домов в Подмосковье в течение года возвели множество частных жилых домов. Общая площадь таких строений составила 7210,9 тысячи квадратных метров. 40% жилых построенных домов пришлось на сельскую местность.

За период с января по ноябрь 2019 года один квадратный метр жилья в Подмосковье в среднем стоил для застройщиков 48615 рублей (в сельской местности — 52499 рублей, в городах и поселках городского типа — 48589 рублей). В прошлом году его средняя стоимость составляла 44738 рублей.