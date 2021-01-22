90-летний житель Домодедова сделал прививку от коронавируса и поделился секретом молодости

Жителю Домодедова Валентину Лабутину 90 лет с небольшим. В своем почтенном возрасте он начинает утро с зарядки, бегает на лыжах, шутит и пишет стихи. Он поделился с «360» секретом своей молодости.

По словам Лабутина, многим жить долго и счастливо мешает лень, от которой нужно непременно избавиться. Тогда и в его возрасте каждый сможет почувствовать себя в два раза моложе.

«Выкинуть из головы! Мозги-то же есть. А мозги волю делают. Надо волю воспитывать. Без воли человек безвольный, ничего не может сделать. Тем более серьезного», — поделился своим взглядом на жизнь Лабутин.

Пенсионер не сидит на месте и постоянно изучает что-то новое. Он разобрался во всем, что происходит вокруг вакцинации от коронавируса, и решился сделать прививку. После укола он чувствует себя хорошо и консультирует родственников, которые боятся вакцины.

Лабутин живет вместе с внуком и внучкой, которые берут с него пример. Они тоже решили записаться на прививку после того, как их дед сходил в поликлинику. Внучка пенсионера Юлия Лабутина рассказала, что дедушка следит за своим питанием, регулярно гуляет и занимается спортом. Она добавила, что хотела бы вести такой же образ жизни, когда ей стукнет 90.