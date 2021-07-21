«Была человеком Вселенной». 90-летие летчика-испытателя Марины Попович отметили в Звездном Городке

Юбилей летчика-испытателя Марины Попович отметили в Звездном Городке. Сейчас ей исполнилось бы 90 лет, но дожила она до 86. Ее прозвали Мадам МиГ. За спиной — 101 авиационный рекорд, 40 типов освоенных самолетов и вертолетов, свыше восьми месяцев за штурвалом.

Источник фото: пресс-служба администрации Звездного Городка

Дочери Марины Попович — Оксана и Наталья — вспоминают, как встречали маму из полетов, вместе проводили выходные и отпуска. Но такие моменты были редкими.

Конечно, люди такой профессии не могут быть дома. И мы с сестрой понимали, что мама была человеком Вселенной. Она принадлежала всем и не могла принадлежать только нам Оксана Попович.

Хрупкой женщине оказались подвластны небесные просторы и рекорды. В 1964 году Попович стала единственной в стране военной летчицей-испытателем первого класса.

Источник фото: пресс-служба администрации Звездного Городка

«Она очень многое сделала, и в особенности для тех девочек, которые поставили целью своей жизни — летать», — отметила абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Халидэ Макагонова.

Действительно Попович — единственная в мире женщина — военный летчик-испытатель реактивных самолетов, да еще и первого класса.

«Летчик-женщина, летчик-испытатель — это люди считанные. Это очень тяжелая и сложная работа. Марине Лаврентьевне повезло. Она смогла с этой работой справиться, но тут даже не каждый мужчина справится», — сказал заслуженный летчик-испытатель Сергей Демьяненко.

Источник фото: пресс-служба администрации Звездного Городка

Марина Лаврентьевна Попович ушла из жизни в конце 2017 года. Ее захоронили на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах. В честь 90-летия летчицы здесь прошел торжественный митинг с возложением цветов.