Подмосковье 20 февраля 2023, 11:09 Еще 9 жилых домов получили кадастровый номер в Подмосковье за неделю

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На кадастровый учет поставили еще девять жилых домов в Подмосковье за неделю. Это объекты в семи городских округах. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Среди домов, получивших кадастровый номер — два здания в ЖК «Новотомилино» и одно в ЖК «Жулебино Парк» в Люберцах, два в ЖК «Народный» и одно в ЖК «Бекасово» в Наро-Фоминске, а также по одному в ЖК «Отрадный» в Мытищах, ЖК «Митино О2» в Красногорске, ЖК «Видный Городок» в Ленинском округе, ЖК «Малая Истра» в Истре и ЖК «Бакеево Парк» в Солнечногорске.

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Постановка на кадастровый учет позволит владельцам квартир зарегистрироваться по месту жительства, записать детей в школы и сады, прикрепиться к поликлинике и проводить ряд других процедур.

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