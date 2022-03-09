Подмосковье получило в собственность 9 участков земли для Северного обхода Лобни

Девять участков земли выдали Подмосковью из федеральной собственности для строительства Северного обхода Лобни. Новая дорога протянется более чем на 16 километров.

Северный обход — долгожданный для Лобни проект. Его строят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные автодороги».

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, Подмосковью выдали в собственность 68 гектаров земли. Это сделали при участии Минимущества и Росимущества.

В тесном взаимодействии за прошлый год из федеральной собственности в собственность Подмосковья передано более 360 гектаров Наталья Адигамова.

Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, важно, чтобы Лобня, наконец, «спокойно вздохнула».

В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов.