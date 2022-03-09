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    09 марта 2022, 12:04

    Подмосковье получило в собственность 9 участков земли для Северного обхода Лобни

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Девять участков земли выдали Подмосковью из федеральной собственности для строительства Северного обхода Лобни. Новая дорога протянется более чем на 16 километров.

    Подмосковье получило в собственность 9 участков земли для Северного обхода Лобни | Изображение 1

    Северный обход — долгожданный для Лобни проект. Его строят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные автодороги».

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, Подмосковью выдали в собственность 68 гектаров земли. Это сделали при участии Минимущества и Росимущества.

    В тесном взаимодействии за прошлый год из федеральной собственности в собственность Подмосковья передано более 360 гектаров

    Наталья Адигамова.

    Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, важно, чтобы Лобня, наконец, «спокойно вздохнула».

    В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов.