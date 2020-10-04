На выборах в Шатуре проголосовали более 9 тысяч избирателей

На выборах в совет депутатов городского округа Шатура уже проголосовали 9324 избирателя. По данным на 18:00 воскресенья явка составила 13,48%.

Такие данные приводятся на официальном сайте городского округа Шатура.

В общей сложности в г. о. Шатура зарегистрировано 69 190 избирателей

В ходе голосования зафиксировано десять жалоб в УИК и четыре сообщения на карте нарушений.

По итогам досрочного голосования свой голос отдали 654 избирателя, явка составила 0,94%.

В совет депутатов по результатам голосования войдут 25 человек. В муниципалитете открыт 41 избирательный участок, за проведением выборов следят 296 наблюдателей.

Советник губернатора Московской области Марина Юденич ранее посетила два избирательных участка в школе № 2 в Шатуре. Она рассказала, что в участковой избирательной комиссии № 3323 соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора по поводу коронавируса. При входе у каждого гражданина измеряют температуру, предлагается продезинфицировать руки. Всем голосующим также выдают средства индивидуальной защиты.

Депутатов объединенного округа выбирают сегодня и в городском округе Рошаль.