Вода в Егорьевске станет чище. 9 станций обезжелезивания заработает в округе в этом году

В 2019 году в городском округе Егорьевск введут в эксплуатацию девять станций обезжелезивания. Их строят по программе губернатора «Чистая вода». Благодаря специальным фильтрам, показатели приходят в норму, и жители получают качественную воду.

Пятилитровой канистры чистой воды семье Ольги Кустовой, которая состоит из четырех человек, хватает на один день. «Удовольствие не из дешевых», — замечает Ольга.

Вода, что течет из крана, подходит только для мытья посуды. Из-за этого семейный бюджет в среднем «худеет» на 500 рублей в неделю. Неприятный запах, вкус и осадок — это еще не полный список претензий, которые Кустовые, проживающие в селе Лелечи, предъявляют к воде. А еще Ольге приходится вести постоянную войну с желтизной на раковине, и пока хозяйка дома проигрывает.

Причина всех этих напастей — высокое содержание железа в воде. Побороть его призвана станция очистки. Она работает пока в тестовом режиме, но жители села уже почувствовали разницу.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас ситуация с водой кардинально изменилась. Когда поставили на водокачке новую систему очистки, эту воду стало можно пить из-под крана, и даже давать маленьким деткам!» — рассказала Ольга Кустовая

Три месяца ушло у специалистов, чтобы смонтировать и запустить новый объект ЖКХ. Стоимость его составляет чуть более 2 миллионов рублей. В час через фильтры проходит 10 кубометров воды. Это вполне хватает для села, где проживает около 700 человек. Вода очищается озоном — такой тип фильтрации позволяет сохранить все полезные свойства жидкости и привести в норму показатели. Что касается села Лелечи, то уровень железа в воде после обработки снизился в три раза.

«Озон — это тот же самый кислород, только с большей молекулярной массой», — пояснил директор компании по установки станций очистки воды Валентин Ведехин. По его словам, при реакции озона с загрязняющими веществами, они переводятся в нерастворимое состояние, а чистая вода уходит потребителю.

Источник фото: телеканал «360»

В Егорьевске улучшением качества воды начали заниматься 5 лет назад. Тогда качественную услугу получали всего 45% жителей. За это время по губернаторской программе было построено 19 станций очистки воды, а показатель получателей чистой воды вырос до 92%.

Глава городского округа Александр Гречищев напомнил, что в 2019 году в муниципалитете строится девять станций водоочистки питьевой воды.

«Все они находятся в сельских населенных пунктах. Шесть из них уже построены и введены в тестовом режиме. Три станции мы планируем ввести в эксплуатацию в ноябре, это позволит еще четырем тысячам жителей нашего городского округа получать качественную питьевую воду», — сделал акцент глава Егорьевска.

Источник фото: телеканал «360»

Параллельно с модернизацией водозаборных узлов в округе старые трубы меняют на новые пластиковые. Работы ведутся как в жилых домах, так и на магистральных трубопроводах.