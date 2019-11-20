Горки, карусели и турники. 9 новых детских площадок появилось в этом году в Протвине

В городском округе Протвино в 2019 году появилось девять новых детских площадок. В следующем году в наукограде установят еще 10 игровых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Детские площадки — одно из мест притяжения жителей, которое не пустует ни зимой, ни летом. В течение 2019 года во дворах городского округа Протвино в рамках областной целевой программы «Комфортный город» обустроили восемь новых игровых пространств. Еще одну межквартальную детскую площадку установили по программе губернатора.

Новые игровые комплексы в Протвине появились в рамках комплексного благоустройства во дворах по адресам:

Лесной бульвар, дома 13, 15, 17, 19

Молодежный проезд, дом 2

улица Школьная, дом 2 — улица Мира, дома 12, 14

улица Московская, дома 14, 16 — улица Школьная, дома 14, 16

улица Ленина, дом 31А

улица Ленина, дома 26, 28, 30, 32, 34

Парковый проезд, дома 4, 6

улица Ленина, дом 18.

Современный игровой тематический комплекс «Транспорт» по программе губернатора «Наше Подмосковье» в 2019 году установлен около дома № 24В по улице Ленина. Всего по областной программе в Протвине уже установлены шесть площадок: на Фестивальном проезде, Молодежном проезде, Лесном бульваре, в районе бывшего «железного городка», на улице Ленина и на улице Мира.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Чтобы площадки оставались безопасными для детей, необходим постоянный контроль. Инспектор отдела № 26 областного Госадмтехнадзора Виталий Грибков отметил, что вандалы, разрисовывающие игровые элементы площадок и ломающие их, создают большие проблемы. Чтобы привлекать хулиганов к ответственности, на детских игровых площадках устанавливаются камеры наблюдения.

«В настоящее время из всех площадок в городе в ненадлежащем состоянии находится детский городок „Сказка“: качели сломаны, в игровом комплексе „Теремок“ сгнили и разрушены полы. Насколько мне известно, администрацией принято решение о полной реконструкции данной площадки. Это произойдет или уже к концу этого, или в начале 2020 года», — рассказал о планах по обновлению «Сказки» Виталий Грибков.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Протвино Кирилл Бабыкин напомнил, что с 2019 года обслуживание детских игровых площадок, в том числе содержание и ремонт, включено в муниципальное задание МБУ «Управляющая компания Протвино». Средства на эти цели также выделены.

Кирилл Бабыкин упомянул о некоторых сложностях, возникающих при поломке элементов игровых комплексов, и привел в пример сломавшееся сиденье у качелей. Чтобы его заменить, нужно закупить новое, а все закупки должны производиться через конкурсные процедуры, что занимает немало времени.

«Помимо установки игровых площадок, в рамках областной программы комплексного благоустройства администрация дополнительно закупает отдельные игровые элементы на замену, где это необходимо. Горки, качели, карусели, песочницы или турники — все это мы передаем управляющей компании, и они устанавливают в тех дворах, где в этом есть необходимость», — пояснил врип главы наукограда.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Местная жительница Нина Ершова детскими площадками города, особенно новыми, очень довольна. «И полы эти мягкие — если ребенок упадет, можно не волноваться, что нос расшибет. И во дворах во многих очень хорошо сделали: есть теперь и детям где поиграть, и нам где посидеть, за ними посмотреть», — поделилась впечатлениями Нина Ершова.

Еще одна жительница наукограда Анастасия Рыкова рассказала, что теперь выбирает, куда идти: «Мы на разных площадках бываем — и на больших, и на маленьких. Погулять с ребенком в городе есть где».