Округ меняется к лучшему. 9 муниципальных дорог отремонтировали во Фрязине

Девять муниципальных дорог отремонтировали во Фрязине в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Стоимость модернизации составила более 27 миллионов рублей, ремонт произведен за счет софинансирования регионального и муниципального бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На территории городского округа Фрязино отремонтировали: участки 1 и 3 по улице Горького, улицы Луговая, Клубная (где был дополнительно оборудован парковочный карман), Озерная, участок 2 по улице Первомайская, улицу Иванова, площадь перед 1-й проходной Научно-производственного предприятия «Исток» и проезд к кладбищу.

Житель наукограда Василий Земков отметил, что городской округ начал меняться к лучшему: «В этом году отремонтировали участки дорог, которые уже давно этого требовали. Я думаю, многие фрязинцы заметили значительные изменения, особенно на улицах Луговая и Первомайская».

Работы выполнены в полном объеме. При этом ремонт дорог завершен на месяц раньше сроков, указанных в контрактах подрядчиков.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Глава городского округа Фрязино Константин Бочаров сделал акцент на том, что у каждой дворовой территории есть свои проблемные вопросы, которые обсуждаются с жителями в ходе встреч и выездных ведомственных комиссий — и так складывается план ремонта дорог на год.

«В этом году в девяти дворах полностью заменено асфальтное покрытие и обустроены тротуары. Мы стараемся наиболее оперативно реагировать на потребности жителей, чтобы сделать город более удобным и комфортным», — подчеркнул глава Фрязина.

В 2020 году на территории муниципального образования будут отремонтированы пять дорог на общую сумму 19 миллионов рублей, из которых 17 миллионов рублей было выделено из бюджета Московской области, а 2 миллиона — из бюджета Фрязина.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Отремонтированы будут дороги, расположенные по адресам: улица Пионерская от Октябрьской до Советской (по результатам голосования на портале «Добродел»), проезд Десантников, Ленинская слобода, улица Вокзальная дом № 17 и улица Вокзальная дом №19.

В этом году в Московской области привели в порядок свыше 1,7 тысячи муниципальных и более 480 региональных дорог. Около 30% от общего плана ремонта в 2019 году сформировано по итогам голосований жителей на портале «Добродел». Наибольший объем ремонта по выбору жителей в 2019 году выполнен в Рошале, Домодедове, Лыткарине и Егорьевске.

Всего с 2017 года в программу включено более 1,3 тысячи дорог общей протяженностью 1,8 тысячи км. Лидерами по качеству проводимых ремонтных работ стали городские округа: Сергиево-Посадский, Домодедово, Одинцовский, Дмитровский, Жуковский и Рошаль.