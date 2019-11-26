Девять мостовых переходов отремонтировали в Подмосковье в этом году

В Подмосковье закончился ремонт 11 искусственных сооружений. Среди них девять мостовых переходов, путепровод и паромная переправа.

Ремонт объектов проводили в девяти муниципалитетах по результатам обследования.

«На сегодняшний день завершены ремонтные работы на девяти мостовых переходах, путепроводе и паромной переправе, расположенных на региональной дорожной сети. Работы проведены на территории Волоколамского, Егорьевского, Истринского, Раменского городских округов, а также в Орехово-Зуеве, Луховицах, Пушкине, Ступине и в Солнечногорске», — рассказал министр Алексей Гержик.

Он отметил, что на всех сооружениях укрепили пролетные строения, обустроили системы водоотвода и дренажа, отремонтировали опоры, сопряжения, конусы и лестничные сходы, а также заменили асфальтобетонное покрытие.

Причем два мостовых перехода через реку Маглушу в Истре и через ручей у села Ивановского в Ступине отремонтировали капитально.

Плановые ремонтные работы провели в городском округе Орехово-Зуево на путепроводе, проходящем через железнодорожные пути, на 72 километре Егорьевского шоссе («Москва — Егорьевск — Тума — Касимов»); в Егорьевске на 62 километре Егорьевского шоссе отремонтировали мост у населенного пункта Хотеичи.

Также мостовые переходы отремонтированы через реку Разварня на 92 километре Волоколамского шоссе у деревни Деньково (г.о. Истра), через реку Каширку вблизи поселка Астафьево (г.о. Ступино), через реку Гжелку на 4,3 километра дороги «ММК — Раменское — Малахово — Рыбаки» (Раменский г. о.).

Работы завершены в Волоколамском округе на мосту через реку Волошню у деревни Осташево; в городском округе Пушкино на мосту через реку Вязь; в Солнечногорском округе у села Семеновского и через Истринское водохранилище в населенном пункте Полежайки. В начале ноября был завершен капитальный ремонт Дединовской паромной переправы в Луховицах.

В программу ремонта этого года включили 26 искусственных сооружений. Восемь из них ждут капитальный ремонт и 18 отремонтируют в рамках плановых работ. 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще на 11 работы завершатся в 2020 году. С адресным списком ремонта искусственных сооружений можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.