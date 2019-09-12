Безопасные детские площадки и парковки для всех. 9 дворов благоустроят в Волоколамском г. о. до конца года

До конца 2019 года в Волоколамском городском округе комплексно благоустроят девять дворовых территорий. Об этом сообщил глава муниципального образования Михаил Сылка.

Как уточнил Михаил Сылка, комплексное благоустройство девяти волоколамских дворов планируется завершить 30 сентября.

«Что значит комплексное благоустройство? Это значит, что мы не просто устанавливаем или меняем детскую площадку, а еще смотрим на парковочные места — достаточно ли их, какая во дворе дорога, какие тротуары. Обязательный пункт — это наличие контейнерной площадки. Также в благоустраиваемых дворах должно быть освещение и информационный щит — это обязательные направления работы», — поделился деталями глава муниципального образования.

Адресный список благоустраиваемых дворов:

— Волоколамск, село Ивановское, 15, 17, 23. Запланированы установка детской игровой площадки, ремонт асфальтового покрытия, устройство новых парковочных пространств;

— Волоколамск, улица Широкая, 5, 10, 12, 14, 16. Запланированы установка детской игровой площадки, ремонт асфальтового покрытия, ремонт контейнерных площадок, устройство новых парковочных пространств;

— Волоколамск, улица Энтузиастов, 9, 11, 13, 35, 36. Запланированы установка детской игровой площадки, ремонт асфальтового покрытия, ремонт контейнерных площадок, устройство новых парковочных пространств;

— Волоколамск, деревня Ченцы, улица Мира, 24. Запланированы установка детской игровой площадки, ремонт асфальтового покрытия, ремонт контейнерных площадок, устройство новых парковочных пространств;

— Волоколамск, Рижское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27. Запланированы установка детской игровой площадки, ремонт асфальтового покрытия, ремонт контейнерных площадок, устройство новых парковочных пространств;

— Осташевское, село Болычево, улица Новая, 5, 18, 29, 30, 31, 32. Запланированы установка детской игровой площадки, устройство новых парковочных пространств;

— Чисменское, деревня Нелидово, 4, 5, 6, 7. Запланированы устройство тротуарной дорожки, озеленение, игровые элементы для детской площадки, уширение дорожки, резиновое покрытие на детской площадке;

— Спасское, деревня Судниково, улица Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запланированы установка детской игровой площадки, устройство новых парковочных пространств, озеленение;

— Теряевское, село Шестаково, 2, 4, 6, 8. Запланированы установка детской игровой площадки, спортивного комплекса и малых архитектурных форм.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Жители Волоколамского округа замечают, что с каждым годом муниципалитет становится лучше, территории благоустраиваются. «Во дворах приятно проводить время, играть с детьми. В некоторых дворах устанавливают целые спортивные комплексы — тоже дело нужное. Там и дети, и подростки, и взрослые с удовольствием время проводят», — сказала местная жительница Наталья Булатова.

Другой местный житель, Денис Скворцов, поблагодарил за открывшуюся спортплощадку: «В этом году у нас в Шестакове установили красивую спортивную площадку. Теперь можно поиграть в баскетбол и мини-футбол недалеко от дома. Для нас это огромный плюс! Спасибо за такой замечательный комплекс».