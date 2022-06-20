Программа «Приведи друга» позволила трудоустроить 89 медиков в Подмосковье

Программа «Приведи друга», действующая в Московской области с 2022 года, помогла привлечь в медучреждения региона уже 89 работников. Об этом министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила губернатору Андрею Воробьеву во время его совещания с зампредами 20 июня.

«По условиям программы медицинский сотрудник, если рекомендует принять на работу какого-то специалиста, получает до 25 тысяч рублей за сотрудника среднего медицинского персонала и до 50 тысяч — за привлеченного врача», — напомнила Стригункова.

По количеству привлеченных медиков лидируют Красногорск, Домодедово, Королев, Щелково, Одинцово.

В Московской области действуют и другие программы по привлечению и удержанию медицинских кадров. В рамках программы «Социальная ипотека» 300 медиков в 2022 году смогут получить жилищные субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Кроме того, медработники могут безвозмездно получить земельный участок в Подмосковье. А еще врачам, фельдшерам и медсестрам, приезжающим в регион, положена дополнительная выплата на аренду жилья — 20 тысяч рублей.