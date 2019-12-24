Свыше 88 млн рублей переплаты за ЖКХ вернули жителям Подмосковья в этом году

За 2019 год жителям Подмосковья вернули более 88,5 миллиона рублей переплаты за ЖКХ. Соответствующие предписания выдавала Госжилинспекция Московской области.

Всего в течение года выдали почти 750 предписаний о перерасчетах. Большинство из них касались нарушений при начислении платы за три вида коммунальных услуг: отопление (301 предписание), коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества (127) и горячее водоснабжение (112).

Так, свыше 62 миллионов рублей переплаты за отопление вернули жителям региона за год. Самым частым нарушением стало то, что управляющие компании не корректировали каждый год данные по фактическим показаниям общедомового прибора учета, или корректировали, не придерживаясь формул из правил предоставления коммунальных услуг.

Более 14 миллионов рублей вернули жителям области за переплату за горячую воду. А за содержание жилого помещения провели перерасчеты почти на 4,5 миллиона рублей. Часто УК устанавливают тариф за СЖП в большем размере, чем определили собственники на общем собрании. Это является нарушением нормы Жилищного кодекса.

Еще более трех миллионов рублей собственникам квартир вернули за содержание общедомового имущества. А за навязанные дополнительные платежи управляющим компаниям пришлось вернуть 1,4 миллиона рублей. Сюда входят отдельные строки за обслуживание различного оборудования (крышных котельных, систем видеонаблюдения, домофонов и т. д.), которое уже включено в состав общедомового имущества.

«Исполнитель коммунальной услуги (а это управляющая организация, либо ресурсонабжающая, в случае заключения с ней прямых договоров) обязана производить непосредственно при обращении жителя проверку правильности размера начисленной платы (а также штрафов и пеней)», — объяснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что если вам отказались предоставить информацию или вы с ней не согласны, нужно обратиться в Госжилинспекцию для организации проверки.