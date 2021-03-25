Еще 81 подъезд отремонтируют в Лосино-Петровском округе за год

Ремонт 81 подъезда выполнят в подмосковном Лосино-Петровском округе. В поселке Свердловский, например, их не обновляли почти полвека. Теперь там приступили к подготовительным работам.

Например, ремонта в доме № 5А на Набережной улице не было со дня его постройки. С тех пор прошло 46 лет.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы у нас было светло и чтобы установили нам пластиковые окна, двери. Было бы комфортно находиться в доме», — рассказала местная жительница Сабина Гейдарова.

В доме не только отремонтируют стены, потолки и полы, но и установят новые пластиковые окна, батареи, почтовые ящики. Жители сами решили, как будет выглядеть их подъезд.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень важно для жителей. Тем более что в тех домах живут люди, которые отработали на предприятиях Подмосковья всю свою трудовую жизнь. И регион, и УК позаботятся о том, как они проживают в своем доме», — рассказала генеральный директор управляющей компании Елена Нестерова.

Ремонт подъездов проводят по муниципальной программе, то есть собственники оплачивают только 5% стоимости работ.

Остальное выделили управляющая компания, местные власти и правительство Московской области. Глава городского округа Иван Курданин отправился на место, чтобы проверить качество работ.

Такие встречи с жителями очень важны. Это позволяет нам услышать все их потребности, переживания Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в Лосино-Петровском отремонтируют 81 подъезд. В программу включили самые проблемные объекты.