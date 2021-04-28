Более 800 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 800 тысяч человек. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Вместе с тем записывать на вакцинацию в Подмосковье начал голосовой робот. Он предлагает выбрать пункт в поликлинике, удобные для записи дату и время. Такой помощник заработал на телефонной линии 122.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, привиться можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах, мобильных комплексах, клубах «Активного долголетия».

В преддверии лета и сезона отпусков важно обезопасить себя и близких от коронавируса. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.