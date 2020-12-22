Почти 800 школьников из Чехова приняли участие в экологическом уроке

В Подмосковье проводят экологические уроки для школьников. 22 декабря в мероприятии приняли участие 774 девятиклассника из 19 школ Чехова. Им рассказали про сортировку отходов и проект «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Второй экологический урок о сортировке мусора и проекте «Мегабак» организовали в Подмосковье. Занятие провела Лилия Белова, председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области» при поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья.

Урок провели очно в одной из чеховских школ, остальные ребята присоединились к лекции онлайн.

«На сегодняшний день с проектом „Мегабак“ и принципами раздельного сбора отходов мы познакомили около двух тысяч школьников в городских округах Балашиха и Чехов. Третье экологическое занятие запланировано провести в городском округе Рошаль», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Он отметил, что после новогодних каникул в Подмосковье продолжат проводить экологические уроки, посвященные сортировке.

На них детям рассказывают о системе сбора и сортировки раздельных отходов и их правильной утилизации.

«Помимо теоретической и практической частей урока, мы дополнительно проводим интерактивную экскурсию по площадке „Мегабак“», — подчеркнула Лилия Белова, председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области».

Она пояснила, что это делается, чтобы популяризировать раздельный сбор отходов среди детей. Вскоре разработают образовательную программу для начальных классов.

Сейчас в 29 округах региона работает 36 площадок «Мегабак». Адреса пунктов приема вторичного сырья можно найти на интерактивной карте мегабак.рф.