Жители Подмосковья помогли найти более 800 подарков для ребят из детских домов
Все желающие могли примерить на себя роль Деда Мороза. Сайт usynovite.mosreg.ru помог им открыть список детских садов или интернатов региона, увидеть там записанные пожелания ребят и исполнить их.
Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она уточнила, что акция уже завершилась.
В основном ребята просили у Деда Мороза игрушки, спортивные товары, конструкторы. Спасибо всем нашим жителям за участие!
Все собранные подарки дети получат в новогоднюю ночь. Они будут ждать ребят под елкой.
«Это наша добрая предновогодняя традиция. С каждым годом желающих стать для детей Дедом Морозом все больше — это большая радость. Хочется, чтобы каждый маленький житель Подмосковья продолжал верить в чудо и получил под елкой в новогоднюю ночь долгожданный подарок», — отметила Ирина Каклюгина.
Все фотографии, подтверждающие получение детьми подарков, разместят на сайтах учреждений и usynovite.mosreg.ru в январе.