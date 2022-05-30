Свыше 80 тысяч человек посмотрели шоу «Бременские музыканты» в Подмосковье

Показы шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты» завершились в Подмосковье. За май их бесплатно увидели более 80 тысяч человек.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что шоу представили в 22 городских округах.

В завершающий день — 29 мая — шоу посетили около семи тысяч человек Ирина Каклюгина.

Как напомнила министр культуры и туризма Елена Харламова, постановщики — чемпионы в танцах на льду Татьяна Навка и Петр Чернышев.

«Шоу было специально поставлено для Подмосковья. Со своей режиссурой, своими декорациями и костюмами», — отметила она.

Минувшей зимой по всему Подмосковью показывали большое бесплатное шоу «Ледниковый период» — его продюсером был заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Представление «Бременские музыканты» — аналогичное шоу, организованное для жителей в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».