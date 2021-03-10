Свыше 80 такси попали на штрафстоянки в Подмосковье за неделю

Почти 1,2 тысячи такси проверили на легальность работы в Подмосковье за неделю. На штрафстоянки отправили 84 машины. У водителей были нарушения в документах.

Проверки организовали при участии подмосковного Минтранса и правоохранительных органов. За неделю осмотрели 1195 такси.

В итоге выявили 438 нарушений. У некоторых водителей такси не было необходимого для работы стажа, а это не менее трех лет.

Правила для такси

Есть подмосковный стандарт, которому должны соответствовать такси. Водителям необходимо разрешение на перевозку. Вместе с тем им потребуется проходить медицинские осмотры, следить за техническим состоянием машин.

Должна быть и вся отличительная атрибутика такси, принятая в Подмосковье. Среди необходимых элементов шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

Пассажиры смогут проверить наличие разрешения у таксиста с помощью QR-кода в салоне такси или через сайт МТДИ.