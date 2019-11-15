Почти 80 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Подольске за полмесяца

В Подмосковье устанавливают контейнерные площадки для сбора мусора только по новым стандартам. За последние две недели в городском округе Подольск появилось около 80 разноцветных контейнеров.

Новыми баками оснастят еще десять деревень муниципалитета. Всего с начала года в Большом Подольске уже установили несколько тысяч современных баков. Работы продолжаются, и, как рассказали в администрации округа, жители все активнее разделяют мусор.

«В первую очередь это делалось для наших жителей, для более удобного и комфортного быта. Во вторую очередь, это положительно скажется на нашей окружающей среде, потому что там, где не было этих мусоросборочных площадок, мы часто встречали очаговые навалы мусора, которые приходилось постоянно убирать. Я думаю, теперь этой проблемы уже не будет», — сказал Николай Свириденко, главный эксперт территориального отдела «Лаговский» администрации г. о. Подольск.

Подмосковье с 1 января этого года перешло на раздельный сбор мусора. Синие баки предназначены для так называемого «сухого» мусора — это бумага, металл, картон и пластик. Все остальные, смешанные отходы необходимо выбрасывать в серые контейнеры.