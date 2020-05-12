Почти 8 тысяч пассажиров общественного транспорта без QR-кода выявили в Подмосковье за месяц
Пропуска у пассажиров общественного транспорта на территории Московской области проверяют ежедневно. Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции во время майских праздников, власти усилили проверки инспекторов Министерства транспорта Московской области, транспортной полиции и сотрудников Росгвардии.
За период с 8 по 11 мая во время рейдов в транспорте, на остановках и станциях выявили более 500 пассажиров, которые пытались проехать в общественном транспорте без QR-кода. Из этого числа 108 пассажиров были старше 65 лет, и у них не было оформленного пропуска.
Всего за месяц в Московской области выявили 7,9 тысячи нарушителей без QR-кода. Каждый день проверяют порядка 500 такси, более тысячи автобусов, 200 электричек, 150 пересадочных узлов.
Пропускной режим действует в Московской области с 15 апреля. Чтобы отправиться в поездку или отойти от дома более чем на 100 метров, нужно заказать специальное электронное удостоверение.
А с 12 мая в Подмосковье начал действовать и масочный режим. Без медицинской маски нельзя будет войти в магазин или аптеку, воспользоваться общественным транспортом. Следить за тем, чтобы жители не выходили из дома без масок, будут сотрудники полиции и ГИБДД. Тех, кто появится в общественных местах без средств защиты, ждет штраф — четыре тысячи рублей.