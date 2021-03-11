Около 8 тысяч обращений предпринимателей рассмотрели в этом году в Подмосковье

Почти восемь тысяч обращений от предпринимателей рассмотрели в Подмосковье за год. Поддержку бизнесу в Московской области оказывают в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

С докладом о работе в 2020 году бизнес-омбудсмен Владимир Головнев выступил на заседании Мособлдумы. По его мнению, предприниматели Московской области по сравнению с другими регионами вышли из локдауна с наименьшими потерями. Этого удалось достичь благодаря мерам поддержки, реализованным в регионе.

«2020 год был весьма непростым для многих из нас. Но мы выстояли. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в целом по России количество малого и среднего предпринимательства сократилось на 4%. В то же время в рамках реализации Национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“ в Подмосковье численность занятых в сфере МСП и самозанятых граждан неуклонно растет», — заявил Владимир Головнев.

Головнев отметил, что из-за пандемии число обращений от бизнесменов выросло в пять раз. За год аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей обработал 7891 обращение.

Больше всего обращений поступило в период наиболее строгих ограничений, с марта по июль. Тогда к омбудсмену обратились 5707 раз. За аналогичный период 2019 года приняли всего 568 обращений.

Всего за восемь лет работы аппарата рассмотрели 15 832 обращения.

Основная масса обращений предпринимателей в этот непростой период была посвящена просьбам о смягчении введенных ограничений. С таким вопросом обратились более 64% бизнесменов.

Большое количество обращений, не касающихся пандемии, было посвящено деятельности правоохранительных органов.

«Без учета коронавирусной темы, по-прежнему лидируют жалобы, связанные с деятельностью правоохранительных органов — их 25% от общего количества», — отметил Головнев.

При рассмотрении обращений в 54% случаев права заявителя восстановили полностью или частично, в 34% — жалобы признали необоснованными, еще 12% обращений остаются на рассмотрении.

В Подмосковье продолжают работу экспертная комиссия по вопросам уголовного преследования предпринимателей и центр медиации, созданный для налаживания взаимодействия бизнеса с различными ведомствами.