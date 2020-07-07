07 июля 2020, 16:13
Более 8 тысяч человек приняли подмосковные обсерваторы с начала пандемии
Подмосковные обсерваторы успели принять более восьми тысяч человек с момента введения режима самоизоляции. В течение трех месяцев россиян, которые возвращались из-за границы, привозили в обсерваторы для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.
Для размещения прибывших в Подмосковье оборудовали свыше десяти областных и частных санаториев и пансионатов.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что из восьми тысяч человек, которые находились в обсерваторах, 6,5 тысячи человек вернулись домой.
В пансионатах и санаториях еще проходят карантин 1,5 тысячи человек.
В обсерваторах остаются россияне, которых невозможно сразу доставить до дома. Жители столицы, Подмосковья и ближних регионов отправляются для прохождения карантина домой.
После двухнедельного карантина в обсерваторе россиян отвозят в аэропорты или на вокзалы, откуда они могут отправиться домой.