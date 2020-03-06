06 марта 2020, 18:55
8 Марта на плацу. Военные из Наро-Фоминска необычно поздравили женщин своей дивизии
Военные из Наро-Фоминска устроили флешмоб к 8 Марта. Солдаты Кантемировской танковой дивизии маршировали огромной «восьмеркой» на плацу. В живой открытке участвовали 200 человек.
Необычное поздравление было сюрпризом для женщин, служащих в дивизии. Они и не заметили, когда мужчины успели отработать все передвижения по плацу.
Кульминацией стало предложение руки и сердца, которое сделал лейтенант Сергей Семенов своей избраннице.
Как выглядит поздравление с высоты птичьего полета, смотрите в материале «360».