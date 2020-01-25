25 января 2020, 10:55
Более 7,5 тысячи км подмосковных дорог очистили от снега за ночь
За ночь с 24 на 25 января в Подмосковье дорожные службы очистили от снега почти 7,6 тысячи километров областных дорог. Для этого задействовали 350 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Круглосуточно ведется наблюдение за состоянием дорожной сети. Ведомство оперативно взаимодействует с ГИБДД и муниципальными службами.
Минтранс Подмосковья напоминает водителям о соблюдении скоростного режима, осторожности на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях.
Ведомство предупредило о возможной гололедице и о порывах ветра до 18 метров в секунду.
Температура воздуха в регионе 25 января от -2 до +3 градусов тепла. Ожидаются небольшие умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.