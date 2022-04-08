74-летний житель Пущино завоевал медаль на чемпионате по зимнему плаванию

Житель Пущино стал лучшим на дистанции 25 метров баттерфляем в своей возрастной группе на международный чемпионате по зимнему плаванию «Карелия — 2022». Чемпионат проходил с 21 по 27 марта в Петрозаводске.

Роберту Николаевичу Храмову 74 года, за его плечами более двух десятков различных спортивных марафонов. Это удивительный и многогранный человек: работник Института теоретической и экспериментальной̆ биофизики РАН, кандидат физико-математических наук, руководитель проекта «Полезное солнце», генеральный директор ЗАО «Полисветан», старейшина клуба «Моржей столицы», финишер Криатлона 2018-2019, бегун-марафонец, многократный призер чемпионатов мира по зимнему плаванию 2016 и 2018 годов.

Получив диплом об радио-физического факультета Нижегородского государственного университета, в 1971 году биофизик Храмов приехал в Пущино, где стал заниматься синергетикой в кардиологии, лазерной медициной, китайскими меридианами.

Во времена перестройки Роберта Николаевича приглашали работать в США, но он принял решение остаться в Пущино и заниматься своим главным исследованием — биостимуляцией красным светом.

Коллеги по работе и знакомые с Храмовым горожане говорят, что общаться с ним интересно, приятно и легко. Он очень талантливый человек, прекрасный собеседник, от него исходит особая жизненная сила.

В Пущино с восторгом и улыбкой до сих пор вспоминают полет Храмова в прорубь на лыжах. Храмов посвятил этот перфоманс всем женщинам в честь Восьмого марта. Ученый хотел сделать что-то нестандартное в этот день и ему действительно удалось удивить горожан. А двумя годами ранее он нырял в Оку на коньках.

В 59 лет Роберт Николаевич одолел три беговых московских марафона по 42,5 километра и около 20 лыжных марафонов по 50 километров. Среди тысяч участников был в золотой середине, но в пущинском лыжном чемпионате в 2004 году был первым на 10 километрах.

Соревновательная карьера «холодовика» началась с чемпионата Сибири и Дальнего Востока по зимнему плаванию, который проходил на Телецком озере в Алтайском крае. Тогда Роберту Николаевичу запомнилось разнообразие участников: от бравых чемпионов до паралимпийцев, и то, как после заплыва на 3 километра ноги стали деревянные и еле шагали после финиша.

В 2009 году была поездка на Селигер, потом на Соловки и марафон-эстафета по Северной Двине. В 2016 в Тюмени для Роберта Николаевича состоялся первый чемпионат мира по зимнему плаванию в компании «Моржей столицы».

Затем был чемпионат мира 2018 в Таллине, где он — единственный представитель от Московской области — завоевал сразу две медали в своей возрастной группе: серебряную стилем «баттерфляй» и бронзовую вольным стилем.

В 2018 и 2019 годах Роберт Николаевич не остановился на достигнутом и принял участие в Криатлоне. Он успешно прошел все испытания этого зимнего многоборья: бег, лыжную гонку с голым торсом, заплыв в ледяной воде и бег босиком по снегу.

Зато в марте этого года с командой «Моржей столицы» на Кубке Большой Невы по зимнему плаванию Храмову снова удалось завоевать золото в своем любимом стиле «баттерфляй».

Сейчас Роберт Николаевич мечтает о том, чтобы центр закаливания в Пущино приобрел популярность в сердцах горожан и на склоне берега реки Оки был оборудован незамерзающий проточный бассейн для детей и взрослых.