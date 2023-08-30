Важное 30 августа 2023, 14:24 Андрей Воробьев: 706 уникальных работников Подмосковья получили льготную ипотеку

Читать 360tv в

Сертификаты на льготную ипотеку в Подмосковье вручили 706 уникальным работникам с начала действия этой меры поддержки, отметил губернатор Андрей Воробьев. Сегодня их получили еще 28 ученых и 29 молодых специалистов.

«Поздравляю каждого! Спасибо, что выбираете Подмосковье», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Реклама

Например, среди тех, кто получил сертификат, Андрей Ларионов. Уже почти 13 лет мужчина трудится в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном Городке.

В его отделе готовят космонавтов к внекорабельным задачам и проводят исследования в гидросреде. Теперь семья специалиста сможет приобрести квартиру на льготных условиях.

Льготу на жилье получила, например, и Раиса Варданян — врач-гематолог в МОНИКИ. За ее плечами — большой стаж работы, научные статьи, выступления спикером на конференциях, а в планах — кандидатская диссертация.

Марат Усманов уже восемь лет трудится инженером-технологом первой категории на Машиностроительном заводе в Подольске. Мужчина успел стать автором более 10 научных работ, победить на национальном чемпионате и получить премию губернатора в области инноваций.

Анастасия Косенкова — ведущий инженер-конструктор на НПО имени Лавочкина в Химках. Благодаря сертификату на льготную ипотеку она сможет приобрести жилье рядом с работой и больше не тратить по четыре часа в день на дорогу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».