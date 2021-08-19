Первые 704 дома подключили к газу по президентскому проекту в Подмосковье

Первые 1,8 тысячи жителей Подмосковья уже получили в свои дома газ по президентской программе «Социальная газификация». Это 704 земельных участка.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

В пресс-службе «Мособлгаза» напомнили, что подать заявку на его заключение можно онлайн, в МФЦ, МосОблЕИРЦ, на портале «Госуслуги», в офисах социальной газификации и не только.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.