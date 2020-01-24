Около 70 соцобъектов построили в Подмосковье в прошлом году. Среди них ФАПы, школы, детские сады и ФОКи
«В рамках государственной программы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ введены 67 объектов. Кроме того, строительство еще двух объектов здравоохранения завершено, ведется оснащение оборудованием — это поликлиники в Химках и Мытищах. Также достроен еще один объект образования», — уточнил Владимир Локтев.
За год две больницы и четыре поликлиники достроили в Подмосковье. Их строительство началось в предыдущие годы. Это лечебный корпус Дубненской городской больницы и корпус Видновского специализированного дома ребенка, а также поликлиники в Химках, Мытищах, Куровском и Дмитрове.
Помимо этого, в регионе построили 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Они расположены в 15 муниципалитетах.
Особое внимание уделили возведению образовательных учреждений. Так, за прошлый год в эксплуатацию ввели 12 школ на более чем 5,3 тысячи мест, шесть детских садов на 1,5 тысячи мест и три объекта дополнительного образования.
Среди спортивных объектов, построенных в прошлом году, две ледовые арены в Наро-Фоминском округе, ФОКи в Балашихе и Серебряных Прудах, Ногинске и Шатуре. Кроме этого, в Красногорске, Одинцове, Ивантеевке, Ногинске и Кашире отремонтировали стадионы.
Дети в Волоколамске получили музыкальную школу, ребята из Воскресенска — детскую школу искусств. А для маленьких жителей Клина расширили и отремонтировали детскую школу искусств имени П. И. Чайковского.
В 2020 году, по словам министра, построят 88 соцобъектов. Среди них 18 медицинских учреждений, в том числе 13 ФАПов, 50 объектов образования, восемь — спорта и восемь — культуры, а также объекты административного назначения.