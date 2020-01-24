Около 70 соцобъектов построили в Подмосковье в прошлом году. Среди них ФАПы, школы, детские сады и ФОКи

В прошлом году в Подмосковье построили 67 социальных объектов. Из них 29 медучреждений, 21 образовательное учреждение, 14 объектов спорта и три заведения культуры. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«В рамках государственной программы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ введены 67 объектов. Кроме того, строительство еще двух объектов здравоохранения завершено, ведется оснащение оборудованием — это поликлиники в Химках и Мытищах. Также достроен еще один объект образования», — уточнил Владимир Локтев.

За год две больницы и четыре поликлиники достроили в Подмосковье. Их строительство началось в предыдущие годы. Это лечебный корпус Дубненской городской больницы и корпус Видновского специализированного дома ребенка, а также поликлиники в Химках, Мытищах, Куровском и Дмитрове.

Помимо этого, в регионе построили 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Они расположены в 15 муниципалитетах.

Особое внимание уделили возведению образовательных учреждений. Так, за прошлый год в эксплуатацию ввели 12 школ на более чем 5,3 тысячи мест, шесть детских садов на 1,5 тысячи мест и три объекта дополнительного образования.

Среди спортивных объектов, построенных в прошлом году, две ледовые арены в Наро-Фоминском округе, ФОКи в Балашихе и Серебряных Прудах, Ногинске и Шатуре. Кроме этого, в Красногорске, Одинцове, Ивантеевке, Ногинске и Кашире отремонтировали стадионы.

Дети в Волоколамске получили музыкальную школу, ребята из Воскресенска — детскую школу искусств. А для маленьких жителей Клина расширили и отремонтировали детскую школу искусств имени П. И. Чайковского.

В 2020 году, по словам министра, построят 88 соцобъектов. Среди них 18 медицинских учреждений, в том числе 13 ФАПов, 50 объектов образования, восемь — спорта и восемь — культуры, а также объекты административного назначения.