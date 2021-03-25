Более 70% сотрудников подольского завода медикаментов привились от коронавируса на работе

На подмосковных предприятиях персоналу предоставляют возможность привиться от коронавируса прямо на работе. Вакцинация проходит и на подольском фармацевтическом заводе «ЗиО-Здоровье». Прививку поставили уже более 70% сотрудников.

На подольском заводе «ЗиО-Здоровье» создали пункт вакцинации от коронавируса. Медики ждут всех желающих, это добровольная процедура. Можно ненадолго прервать работу и зайти в медицинский кабинет.

Главный плюс — не нужно идти в поликлинику, она сама приехала на работу. Процедура стандартная: сначала заполнение бумаг, затем медосмотр и опрос, потом — сама прививка.

Руководители первыми вакцинировались — в том числе, чтобы подать пример остальным.

«Считаем эту работу очень важной и нужной, надеемся, что станем примером для других предприятий. Мы предотвратили распространение заболевания на нашем предприятии», — рассказала Елена Пыркова, директор по качеству ЗАО «ЗиО-Здоровье».

Завод в Подольске уже помог привиться 70% сотрудников.

«Мы любим путешествовать и, чтобы чувствовать себя в безопасности, решили сделать вакцинацию. И знакомые уже сделали вакцинацию, поэтому я уверен, что все будет хорошо», — поделился мнением Антон Жуков, специалист по валидации.

Обычно вакцинацию проводят ближе к выходным, чтобы в случае слабости после прививки была возможность отлежаться дома. Работникам завода разрешили привести с собой родственников. Им здесь тоже сделают прививку.