Цветы и картины при входе. 70 подъездов отремонтируют в Дзержинском в 2020 году

В план 2020 года по ремонту подъездов в городском округе Дзержинский попали 70 подъездов. Там заменят окна и почтовые ящики, отремонтируют пол и стены, установят новое освещение. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями администрации Дзержинского Оксана Пидгирская уточнила, что 11 подъездов управляющие компании отремонтируют в соответствии с лимитами софинансирования на средства из бюджета Московской области.

По данным, предоставленными управляющими компаниями города, в программу по ремонту подъездов с софинансированием вошли подъезды по адресам:

улица Дзержинская, 9 — второй подъезд

улица Ленина, 24 — четвертый подъезд

улица Лермонтова, 8 — второй подъезд

улица Лермонтова, 12А — второй подъезд

улица Лесная, 12Б — второй подъезд

улица Спортивная, 2 — первый подъезд

улица Строителей, 1 — пятый и шестой подъезды

улица Школьная, 3 — второй подъезд

улица Зеленая, дом 3

улица Зеленая, дом 5

По условиям предоставления субсидии, городской округ добавил еще 22 подъезда, которые будут отремонтированы управляющими компаниями за счет средств содержания и текущего ремонта многоквартирных домов. Сейчас работы уже ведутся на улице Строителей, 1 и улице Лесная, 12Б.

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 году в по губернаторской программе «Мой подъезд» в Дзержинском должны были отремонтировать 88 подъездов. Как рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями администрации Дзержинского Оксана Пидгирская, к сожалению, не все УК выполнили плановые показатели. В итоге в прошлом году отремонтировали только 51 подъезд.

«Администрация города направила письмо на имя заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина с просьбой перенести ремонт 37 подъездов на 2020 год: ООО „СЭР“ — 15 подъездов, ЗАО УК „Капитал Инвест“ — 5 подъездов, ООО УК „ЖКХ ОНЛАЙН“ — 8 подъездов, ООО „Универсальные решения“ — 9 подъездов», — пояснила Оксана Пидгирская.

Тем не менее, теми подъездами, которые в 2019 году удалось обновить, жители остались довольны. А в доме № 15 по улице Дзержинской управляющая компания «СЭР» к ремонту подошла даже творчески.

Председатель совета дома№ 15 Ольга Афанасьева отметила, что УК поменяла окна на современные пластиковые, убрала провода в короба, покрасила дом.

«А на первом этаже на стены нанесли изображения с видами города. Выглядит это безумно красиво, словами даже не объяснить! Весь ремонт прошел быстро, ко всем сопутствующим неудобством мы отнеслись с пониманием», — добавила Ольга Афанасьева.

Перечень работ по ремонту подъездов на 2020 год не изменился. В него входит ремонт входной группы, ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков, замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба, ремонт (или замена) клапанов мусоропровода, замена оконных блоков.