Вакцину от коронавируса могут ежедневно получать 7 тысяч жителей Подмосковья

«В день наши мощности порядка семи тысяч вакцин мы можем прививать, соответственно ее наращиваем», — отметил он.

Ранее прививку от ковида получил первый пациент с онкологией. Ее сделали врачи центральной городской больнице Домодедова — они начали вакцинировать пациентов с хроническими заболеваниями перед выпиской из стационара. У мужчины диагностирован рак предстательной железы в ремиссии.

Как и другим пациентам, ему сделали прививку за два дня до выписки. 48 часов за каждым вакцинированным наблюдали врачи, а затем выписывали. Через 21 день человек должен снова прийти в больницу, чтобы получить вторую дозу препарата.

В Химках прививки от коронавируса сделали уже около 900 жителей, в том числе 138 пенсионеров. Более 500 из них уже получили вторую дозу вакцины. В регионе развернули три пункта, в которых можно привиться.