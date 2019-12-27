Более 6700 км подмосковных дорог обработали противогололедными материалами

За сутки в Подмосковье очистили 6,7 тысячи километров дорог. Их обработали противогололедными материалами. В первую очередь, обработали участки с высокой интенсивностью движения, мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы. Так, дорожный службы региона обеспечили безопасный проезд транспорта.

«За минувшие сутки более 310 единиц техники обработали и очистили свыше 6,7 тысячи километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,2 тысячи машин были на ночном дежурстве», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что ситуацию на дорогах постоянно мониторят, чтобы в случае необходимости устранить последствия погодных условий.

Больше всего работ на муниципальной сети дорог провели в Ленинском городском округе. Там очистили и почти порядка 130 километров дорог местного значения. На работы вышли восемь комбинированных дорожных машин.

На региональной сети больше всего работ выполнило Егорьевское РУАД. Дорожники обработали свыше тысячи километров региональных дорог в Егорьевске, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Коломенском и Шатуре.

27 декабря в Московской области будет облачно, возможны осадки в виде снега и гололедица. Как прогнозируют синоптики, температура воздуха опустится до -3 градусов.