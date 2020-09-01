Почти 70 дольщиков ЖК «Дом на Валовой» в Сергиевом Посаде скоро получат ключи. Дом уже достроили

В Сергиевом Посаде достроили дом в жилом комплексе «Дом на Валовой». Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию от Министерства жилищной политики Подмосковья. Ключи от квартир скоро получат 66 дольщиков. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Дом по адресу: Сергиев Посад, переулок Красный, дом 4 готов. Зданию выдали разрешение на введение по эксплуатации. Строительство корпуса началось еще в 2018 году. Первоначальный срок ввода объекта во втором квартале 2019 года не был соблюден по причине корректировки документов застройщиком.

«По итогам ввода третьей секции жилого комплекса в Сергиевом Посаде на переулке Красном удалось восстановить права 66 дольщиков. Отмечу, что на данный момент в Московской области с начала 2020 года введено в эксплуатацию 70 домов, где обеспечены права 10487 граждан», ─ уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.