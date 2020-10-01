Почти 650 жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа в торговых центрах региона за три дня

В пяти крупных торговых центрах Подмосковья можно сделать прививку от гриппа. С начала недели в ТЦ привились 647 жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Торговые центры в Бронницах, Красногорске, Луховицах, Красногорске и Щелкове предлагают сделать прививку от гриппа всем желающим. Процедура проводится бесплатно.

«Всего за три дня прививку от гриппа сделали 647 человек. Для проведения мероприятий были задействованы бригады врачей из местных поликлиник», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Чтобы сделать прививку в торговом центре, с собой необходимо иметь паспорт или полис ОМС.