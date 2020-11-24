Почти 650 детей-сирот из Подмосковья получили квартиры с начала года

Более 150 выпускников детских домов Подмосковья поделились успехом на ежегодном слете. В этом году мероприятие прошло в инновационном центре «Сколково». Регион активно поддерживает ребят. С начала года уже 650 сирот получили квартиры. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В «Сколкове» провели уже четвертый слет выпускников детских домов Подмосковья «Право на успех». На мероприятии более 150 ребят рассказали о своей жизни и успехах.

«В этом году встреча прошла очно-дистанционно. С 10 ребятами мы встретились лично, а еще более 100 выпускников присоединились к мероприятию в режиме онлайн. Каждому представилась уникальная возможность рассказать о своих успехах, поделиться опытом самостоятельной жизни. Выпускники смогли не только пообщаться друг с другом, но и встретиться с известными деятелями спорта, культуры, искусства», — рассказала Ирина Каклюгина.

Она отметила, что во встрече приняли участие певица Зара и боксер Денис Лебедев. А онлайн к ребятам присоединились российский политический деятель и актриса Мария Кожевникова, артист театра Юрий Куклачев.

Министр добавила, что в Подмосковье большое внимание уделяют поддержке ребят из детских домов после их выпуска. Все выпускники получают жилье.

«Нам важно быть на связи с выпускниками детских домов, поддерживать ребят в их уже взрослой жизни. На особом контроле у нас находится вопрос обеспечения их квартирами. Подмосковье — это регион, где ежегодно 100% детей-сирот, имеющих право на жилье, получают квартиры. То есть сколько у нас детей стоит в очереди, столько детей квартиры и получают. В этом году по плану выдать ключи от собственного жилья 780 сиротам. Жильем уже обеспечены 648 детей, до конца года эта работа будет завершена», — уточнила Каклюгина.

Также министр подчеркнула, что ребята, которые учатся в колледжах и вузах очно, получают губернаторскую стипендию в размере шести тысяч рублей. Такую форму поддержки оказывают всем детям вне зависимости от того, где находится учебное заведение.

Каклюгина поблагодарила выпускников за активную позицию и пожелала им успехов в делах.

«Не бойтесь работать над собой и быть лучшими. Мы рядом и всегда поможем вам реализовать все планы и мечты», — заключила министр.