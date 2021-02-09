Свыше 64 тонн донорской крови заготовили в Московской области за 2020 год

За прошлый год Московская область заготовила более 64 тонн донорской крови и ее компонентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Подмосковье полностью обеспечивает себя кровью и ее компонентами. Несмотря на пандемию в Московской области за прошлый год заготовили более 64 тонн материала.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в прошлом году, активные и неравнодушные жители продолжали сдавать кровь. Именно благодаря ним Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. Они особенно необходимы пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве, больным различными заболеваниями», — уточнила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она добавила, что донорская кровь, которую заготовили в Подмосковье, поступает в больницы региона.

Ведущее учреждение службы крови, Московская областная станция переливания крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, 37А.

Жители Московской области могут задать свои вопросы о донорстве крови на новой телефонной линии. Звонки принимают круглосуточно. Связаться с диспетчерами в любое время удастся по номеру 8 (495) 305-77-00.

Для этого в Подмосковье открыли координационный центр по вопросам донорства крови. Он поможет повысить доступность и качество такой процедуры в регионе.