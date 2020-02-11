Мусора стало меньше. 630 нелегальных свалок закрыли в Подмосковье в 2019 году

В 2019 году в Московской области ликвидировано 630 несанкционированных свалок. Об этом сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора.

Начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Олег Баженов сообщил, что в 2019 году на территории Подмосковья ликвидировали 630 несанкционированных свалок. Кроме того, уборка ведется с положительной динамикой, то есть убирается больше мусора, чем появляется вновь.

«В ходе надзорной деятельности по предписаниям инспекторов в 2019 году в Подмосковье ликвидировано 630 несанкционированных свалок и навалов мусора. Наибольшее количество свалок убрали в Рузе, Ступине, Щелкове, Красногорске и Балашихе», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В отношении организаторов незаконного сброса отходов, а также лиц, не принявших мер к их уборке, было возбуждено 2,8 тысячи административных дел, сотрудники Госадмтехнадзора привели в порядок 2,3 тысячи различных объектов.

«Общий объем отходов, убранных в 2019 году с территории Подмосковья, составил более 36 тысяч кубометров», — отметил руководитель надзорного ведомства.