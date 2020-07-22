«Уже больше, чем в том году»: 603 стобалльных результата получили выпускники Подмосковья на ЕГЭ

После четырех испытаний ЕГЭ выпускники Подмосковья получили 603 стобалльных результата. Это, как отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, даже больше, чем после всех прошлогодних экзаменов.

По ее словам, в Подмосковье уже были обработаны и результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Сразу 364 выпускника получили максимальную оценку.

В Подмосковье по итогам четырех экзаменов уже 603 стобалльных результата. Это больше, чем за всю экзаменационную кампанию того года Ирина Каклюгина.

Так, в прошлом году их было 486. Всем преподавателям, которые подготовили стобалльников, выплатят премию — сто тысяч рублей.

И по поручению губернатора Подмосковья с прошлого года у нас денежное поощрение в размере ста тысяч рублей получают не только педагоги, но и мультистобалльники — ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум или более предметам Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина поздравила ребят с высокими результатами. А впереди их ждут итоги еще шести тестирований.

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.