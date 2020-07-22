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    22 июля 2020, 15:14

    «Уже больше, чем в том году»: 603 стобалльных результата получили выпускники Подмосковья на ЕГЭ

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    После четырех испытаний ЕГЭ выпускники Подмосковья получили 603 стобалльных результата. Это, как отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, даже больше, чем после всех прошлогодних экзаменов.
    «Уже больше, чем в том году»: 603 стобалльных результата получили выпускники Подмосковья на ЕГЭ

    По ее словам, в Подмосковье уже были обработаны и результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Сразу 364 выпускника получили максимальную оценку.

    В Подмосковье по итогам четырех экзаменов уже 603 стобалльных результата. Это больше, чем за всю экзаменационную кампанию того года

    Ирина Каклюгина.

    Так, в прошлом году их было 486. Всем преподавателям, которые подготовили стобалльников, выплатят премию — сто тысяч рублей.

    И по поручению губернатора Подмосковья с прошлого года у нас денежное поощрение в размере ста тысяч рублей получают не только педагоги, но и мультистобалльники — ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум или более предметам

    Ирина Каклюгина.

    Ирина Каклюгина поздравила ребят с высокими результатами. А впереди их ждут итоги еще шести тестирований.

    Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

    Новости SMI.FM