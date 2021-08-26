Порядка 600 тысяч тонн мусора поступило за лето на 4 комплекса по переработке в Подмосковье

За три летних месяца на четыре подмосковных комплекса по переработке отходов поступили 600 тысяч тонн мусора. Об этом рассказали в пресс-службе компании «РТ-Инвест».

В Подмосковье работают четыре комплекса по переработке отходов компании «РТ-Инвест». За лето на них поступили 600 тысяч тонн мусора. Из них более 200 тысяч тонн отправили на КПО «Север» в Сергиевом Посаде, еще более 120 тысяч тонн — на комплекс «Юг» в Коломне, 115 тысяч тонн отвезли на комплекс «Дон» в Кашире, а комплекс «Храброво» в Можайске принял 170 тысяч тонн. Весь этот мусор мог бы заполнить площадь Зарайского кремля.

Жители активно сдавали пластиковую и стеклянную упаковку от воды и лимонадов. Специалисты связали этот факт с жарой и повышенным спросом на напитки в летний сезон.

Количество ПЭТ, алюминия и стекла заметно выросло и составило девять тысяч тонн. Увеличился и объем крупногабаритного мусора. Всего сдали 250 тысяч тонн. В основном это была мебель.

С начала работы четырех комплексов компании «РТ-Инвест» на них отсортировали 18 тысяч тонн металла, 20 тысяч тонн макулатуры, 31 тысячу тонн стекла и 60 тысяч тонн пластика. Всего этого материала хватит на изготовление одного миллиарда новых алюминиевых банок, 121 миллиона блокнотов, 190 миллионов елочных игрушек и 750 тысяч скамеек.